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Славко Екатерина Викторовна
9.3
11

Славко Екатерина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
11 отзывов

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