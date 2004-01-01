Славнитская Ирина Николаевна

Практический семинар "Основы цветоанализа", г.Владивосток, 2008 г.

Курс лекций в рамках образовательной программы "Депрессия и циркадианные ритмы", г.Владивосток, 2010 г.

Семинар "Добровольное тестирование и консультирование на ВИЧ, вопросы приверженности к медицинскому сервису и социального сопровождения" в Центре "СПИД" г. Владивосток, 2011 г.