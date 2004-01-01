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  3. Славнитская Ирина Николаевна
Славнитская Ирина Николаевна
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Славнитская Ирина Николаевна

Клинический психолог
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Клиническая психология, 2004-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Практический семинар "Основы цветоанализа", г.Владивосток, 2008 г.
  • Курс лекций в рамках образовательной программы "Депрессия и циркадианные ритмы", г.Владивосток, 2010 г.
  • Семинар "Добровольное тестирование и консультирование на ВИЧ, вопросы приверженности к медицинскому сервису и социального сопровождения" в Центре "СПИД" г. Владивосток, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Региональная конференция по программе "Мир добрый к детям", г.Новосибирск, 2014 г.
Опыт работы
  • Медицинский психолог, Владивостокский клинико-диагностический центр, Отделение профилактики, психотерапии и медико-социальной помощи, 2010-2014 гг.
  • Медицинский психолог, нейропсихолог, Краевая клиническая детская психиатрическая больница, с 2014 г. по настоящее время
  • Медицинский психолог, Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Владивосток, ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
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