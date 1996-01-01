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  3. Слезка Ирина Евгеньевна
Слезка Ирина Евгеньевна
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Слезка Ирина Евгеньевна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет, Владивостокский государственный медицинский институт, 1981 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, г. Владивосток, 1981 - 1982 гг.
  • Клиническая ординатура по педиатрии, ВГМИ, г. Владивосток, 1985 - 19888 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • "Рефлексотерапия", ВГМИ, 1990 г.
  • ТУ "Иридодиагностика", Учебно-методический центр, г. Москва, 1990 г.
  • ТУ "Аурикулотерапия", ВГМИ, 1991 г.
Еще 25
Участие в ассоциациях
  • Член Лондонского факультета гомеопатии
Опыт работы
  • Врач-педиатр, заведующая отделением детской городской больницы № 2, г. Владивосток, 1982 - 1985 гг.
  • Клиническая ординатура по педиатрии, ВГМИ, г. Владивосток, 1985 - 19888 гг.
  • Заведующая отделением детской городской больницы № 2, г. Владивосток, 1988 - 2006 гг.
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Первичный приём детей
Гомеопат
По запросу
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