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Слезка Ирина Евгеньевна
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Слезка Ирина Евгеньевна
Гомеопат
,
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет, Владивостокский государственный медицинский институт, 1981 г. окончания
Интернатура по педиатрии, г. Владивосток, 1981 - 1982 гг.
Клиническая ординатура по педиатрии, ВГМИ, г. Владивосток, 1985 - 19888 гг.
Заочная аспирантура, ВГМИ, г. Владивосток, 1994 - 1997 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
"Рефлексотерапия", ВГМИ, 1990 г.
ТУ "Иридодиагностика", Учебно-методический центр, г. Москва, 1990 г.
ТУ "Аурикулотерапия", ВГМИ, 1991 г.
ТУ "Избранные вопросы педиатрии", ВГМИ, 1992 г.
ТУ "Психотерапия психосоматических заболеваний", 1992 г.
ТУ "Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний. Актуальные вопросы клинической иммунологии", 1993 г.
"Гормонотерапия в педиатрии", Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва, 1996 г.
ТУ "Паталогия детей раннего возраста", РМАПО, г. Москва, 1996 г.
СЦ "Гастроэнтрология", Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 1998 г.
ТУ "Актуальные вопросы пульмонологии детского возраста", Владивостокский государственный медицинский университет, 1999 г.
ТУ "Основные вопросы гомеопатии", ВГМУ, 1999 г.
ТУ "Основы висцеральной мануальной медицины", ВГМУ, 2000 г.
ТУ "Избранные вопросы гомеопатии", ВГМУ, 2002 г.
ТУ "Неотложные состояния в педиатрии", ВГМУ, 2002 г.
СЦ "Избранные вопросы в педиатрии", ВГМУ, 2002 г.
ТУ "Основы детской реабилитологии", Российский реабилитационный центр, г. Москва, 2002 г.
ОУ "Гомеопатия", ВГМУ, 2003 г.
ТУ "Подростковая медицина", ВГМУ, 2004 г.
ТУ "Гомеопатия. Хронические болезни. Доктрина Ганеманна", ВГМУ, 2004 г.
ТУ "Актуальные вопросы гемоепатии", Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2005 г.
ОУ "Гомеопатия", Учебно научно-методический центр управления делами президента РФ, г. Москва, 2006 г.
Диплом об окончании Лондонского факультета гомеопатии, 2006 г.
"Новые технологии в восстановительной медицине", ВГМУ, 2006 г.
СЦ "Избранные вопросы педиатрии", ВГМУ, 2008 г.
ТУ "Применение гомеопатического метода в клинической практике", г. Москва, 2011 г.
Обучение на семинарах гомеопатов: д-ра Прафулла Боркара (Индия), д-ра Прафулла Виджейкера (Индия), д-ра Эдди Тиеленса, д-ра Джулии Герагти, MD, MFHom (Великобритания), д-ра Антона ван Рейна, MSc, MD, FFHom (Голландия), д-ра Рассела Маккольма (Великобритания), д-ра Аниты Салунке (Индия), д-ра Субрата Бенерджи (Великобритания, Индия), д-ра Махеша Ганди (Индия), д-ра Джереми Шера (Великобритания), д-ра Рины Маркович (Израиль), д-ра Динеша Шохана (Индия), д-ра Раджана Шанкарана (Индия), 2002 - 2014 гг.
Семинары д-ра Р. Шанкарана (изучение метода ощущений в гомеопатии), 2006 - 2014 гг.
СЦ "Избранные вопросы педиатрии", ВГМУ, 2014 г.
Еще 25
Участие в ассоциациях
Член Лондонского факультета гомеопатии
Опыт работы
Врач-педиатр, заведующая отделением детской городской больницы № 2, г. Владивосток, 1982 - 1985 гг.
Клиническая ординатура по педиатрии, ВГМИ, г. Владивосток, 1985 - 19888 гг.
Заведующая отделением детской городской больницы № 2, г. Владивосток, 1988 - 2006 гг.
Заочная аспирантура, ВГМИ, г. Владивосток, 1994 - 1997 гг.
Врач-гомеопат, генеральный директор медицинского гомеопатического центра "Исцеление", с 2006 г. по настоящее время
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Первичный приём детей
Гомеопат
По запросу
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