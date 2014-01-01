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  3. Слюсаренко Инна Ивановна
Слюсаренко Инна Ивановна
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4

Слюсаренко Инна Ивановна

Стоматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, Зубной врач, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

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