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  3. Смагина Марина Анатольевна
Смагина Марина Анатольевна
7.5
5

Смагина Марина Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2006 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Отоларингология", ВГМУ, 2006 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская городская клиническая больница г. Владивостока, 2008 - 2013 гг.
  • Врач-отоларинголог, Детская клиника "Алёнка", 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
5 отзывов

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