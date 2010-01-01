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Сметанин Андрей Владимирович
6.6
2
Сметанин Андрей Владимирович
Хирург
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ТГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
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