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Смирнов Григорий Анатольевич
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Смирнов Григорий Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий центром-врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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