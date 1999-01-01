  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смирнова Лариса Ивановна
Смирнова Лариса Ивановна
6.0
0

Смирнова Лариса Ивановна

Логопед
Стаж 20 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Биробиджанский государственный педагогический институт (БГПИ), 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная подготовка по программе "Логопедия", 2011 г.
  • Прошла курс обучения по методу "Томатис", получила лицензию на использование метода, ноябрь 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Учитель-логопед, МДОУ №28, 2000 г.
  • Логопед, центр "Коррекция", логопункт при МДОУ №28, 2011 - 2014 гг.
  • Логопед, речевой центр "Я говорю", работает в настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Я говорю
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 108
Консультация взрослых
Логопед
800 р
Консультация детей
Логопед
800 р
Первичный приём взрослых
Логопед
800 р
Первичный приём детей
Логопед
800 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи