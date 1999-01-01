Смирнова Лариса Ивановна
Стаж 20 лет
Принимает детей
Имеет высшую категорию. Работает со всеми возрастными категориями, в основном с детьми, имеющими задержку речевого и психического развития, страдающими аутизмом. Имеет опыт работы с такими речевыми нарушениями как дислалия, дизартрия, дислексия, дисграфия и др.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 108
Консультация взрослых
Логопед
800 р
Консультация детей
Логопед
800 р
Первичный приём взрослых
Логопед
800 р
Первичный приём детей
Логопед
800 р
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