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  3. Смирнова Наталья Васильевна
Смирнова Наталья Васильевна
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Смирнова Наталья Васильевна

Акушер
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Акушер
По запросу
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