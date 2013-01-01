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Смирнова Виктория Александровна
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0
Смирнова Виктория Александровна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
Сертификат "Отоларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
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