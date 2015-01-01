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Смольникова Евгения Федоровна
6.0
0
Смольникова Евгения Федоровна
Рентгенолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Рентгенология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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