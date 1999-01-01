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Соболева Елена Даниловна
6.0
0
Соболева Елена Даниловна
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг, заведующий Хирургическим отделением №2
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
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