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Соболева Ольга Ивановна
6.0
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Соболева Ольга Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Полярная, 4
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