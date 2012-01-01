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Соболева Татьяна Николаевна
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Соболева Татьяна Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
0 отзывов
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