  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Соколова Марина Васильевна
Соколова Марина Васильевна
6.3
1

Соколова Марина Васильевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
Владивосток, ул. Сельская, 9
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи