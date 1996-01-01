Соловьева Наталья Петровна
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лечение заболеваний: острые и хронические гепатиты, циррозы печени вирусной этиологии, менингиты, герпетические инфекции, ЦМВ, ВЭБ, ангины, ОРВИ, ПТИ, ветряная оспа, краснуха, корь, коклюш, острый сепсис, рожистое воспаление, инфекционные заболевания кожи, клещевые инфекции (энцефалит, риккетсиоз, боррелиоз или болезнь Лайма). Были установлены редко встречающиеся заболевания - бешенство, лихорадка Западного Нила, марсельская лихорадка. Есть опыт проведения противовирусной терапии острых и хронических гепатитов. Внедрение новых методов обследования и лечения инфекционных больных. Зарегистрирован патент на изобретение №2334459 «Способ диагностики заболеваний внутренних органов».
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