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  3. Сорокин Денис Алексеевич
Сорокин Денис Алексеевич
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Сорокин Денис Алексеевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
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