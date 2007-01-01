Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сорокин Олег Васильевич
6.0
2
Сорокин Олег Васильевич
Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, 1986 год окончания
Курсы повышения квалификации
Первичная переподготовка по специальности "Психиатрия", ВГМУ, 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аркус
Владивосток, ул. Невская, 3
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Детский доктор
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Герец
Елена Викторовна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
5.7
1
Записаться
Базанова
Инга Витальевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Чмиль
Ольга Юрьевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...