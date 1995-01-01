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Сорокин Виталий Александрович
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Сорокин Виталий Александрович
Кардиохирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Избранные вопросы ангиологии", г. Москва, 1999 г.
Повышение квалификации "Реконструктивная хирургия сосудов", г. Москва, 1997 г.
Повышение квалификации "Актуальные вопросы сосудистой хирургии", г. Владивосток, 2000 г.
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", г. Владивосток, 2013 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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