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Соседка Анжелика Николаевна
6.6
2
Соседка Анжелика Николаевна
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва
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