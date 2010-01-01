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Старкова Ирина Александровна
6.3
1
Старкова Ирина Александровна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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