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Степанова Елена Октаевна
6.0
0
Степанова Елена Октаевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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