Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Степанюк Виктор Степанович
6.0
0
Степанюк Виктор Степанович
Главный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Стрельцова
Вера Львовна
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
6.3
1
Записаться
Яровенко
Даниил Евгеньевич
Главный врач
6.0
0
Записаться
Новиченко
Светлана Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...