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  3. Степанюк Виктор Степанович
Степанюк Виктор Степанович
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Степанюк Виктор Степанович

Главный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
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