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  3. Столина Марина Львовна
Столина Марина Львовна
6.7
3

Столина Марина Львовна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1600 р
3 отзыва

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