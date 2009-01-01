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Стопа Анна Ильинична
6.3
1
Стопа Анна Ильинична
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
1 отзыв
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