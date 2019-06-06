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  3. Строганова Ирина Вячеславовна
Строганова Ирина Вячеславовна
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Строганова Ирина Вячеславовна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2003 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, специальность «Стоматология». Квалификация: зубной врач
  • 2009 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, повышение квалификации, специальность «Стоматология»
  • 2014 г. – Владивостокский Базовый Медицинский колледж, повышение квалификации, специальность «Стоматология»
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Курсы повышения квалификации
  • «Стоматологическая помощь населению», повышение квалификации, 2014 г.
  • «Использование современных технологий в профессиональной гигиене полости рта. Контроль качества», 2014 г.
  • «Методы устранения дисколоритов зубов. Шинирование при заболеваниях пародонта». Лектор: Акулович А.В., 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянная участница российских и международных мероприятий по своей специальности
Опыт работы
  • «Профессорская клиника Едранова», стоматолог-гигиенист, 2015 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Едранова
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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