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  3. Струченко Наталия Геннадьевна
Струченко Наталия Геннадьевна
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Струченко Наталия Геннадьевна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

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