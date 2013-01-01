  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Струева Анна Геннадьевна
Струева Анна Геннадьевна
6.0
0

Струева Анна Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, Зубной врач, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи