Стругова Дарья Дмитриевна
Стаж 2 года
Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др.
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Загрузка комментариев...