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Ступников Олег Анатольевич
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Ступников Олег Анатольевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет Пермского государственного медицинского института, 1988 год окончания
1988 - 1989 г.г. - интернатура по специальности стоматология терапевтическая
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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