  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ступников Олег Анатольевич
Ступников Олег Анатольевич
6.0
0

Ступников Олег Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет Пермского государственного медицинского института, 1988 год окончания
  • 1988 - 1989 г.г. - интернатура по специальности стоматология терапевтическая
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи