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Субботин Евгений Александрович
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Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1994-1999 гг.
  • Клиническая ординатура по офтальмологии, ВГМУ, 1999-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • РГМУ по циклу "Контактная коррекция зрения. Оптометрия", г. Москва, 2001 г.
  • Обучение по циклу "Эксимер-лазерная хирургия роговицы": курс лекций и практическая подготовка по работе на эксимерном лазере "Профиль-500", стажировка по теме "Лазерная хирургия и флюоресцентная ангиография", Научно-педагогический центр ГУ МНТК МГ им. акад. С.Н.Федорова, г. Москва, 2002 г.
  • Обучение по циклу "Избранные вопросы офтальмологии", Институт последипломного образования ГОУВПО КрасГМА, г. Красноярск, 2002 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, офтальмохирург, компания "Ост-Оптик К", с 2001 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Ост-Оптик К
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Карбышева, 46В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
5 отзывов

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