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Субботина Яна Олеговна
6.0
0
Субботина Яна Олеговна
Хирург
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
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