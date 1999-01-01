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Султанов Антон Акрамджанович
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Султанов Антон Акрамджанович
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Кыргызская Государственная медицинская академия, 1999 г.окончания
Курсы повышения квалификации
"Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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