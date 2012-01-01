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Сумина Ирина Викторовна
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Сумина Ирина Викторовна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Усовершенствование "Профпатология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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