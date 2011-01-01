Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сушков Владислав Алексеевич
6.3
1
Сушков Владислав Алексеевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность Стоматология, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП «Стоматология ортопедическая», ТГМУ, 2014 г.
ПП «Стоматология хирургическая», ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Блеск
Владивосток, пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пешко
Артем Петрович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
8.3
8
Записаться
Шипулина (Шушанян)
Лианна Самвеловна
Стоматолог-ортопед
6.3
1
Записаться
Кузнецов
Алексей Юрьевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...