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Сутулова Ксения Андреевна
6.5
2
Сутулова Ксения Андреевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", до 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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