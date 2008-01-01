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Свидина Дарья Игоревна
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Свидина Дарья Игоревна

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет, специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач», 2008 – 2014 г.
  • ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет, кафедра иностранных языков, специальность «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций», 2010 – 2013г.
  • ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет, профессиональная переподготовка – ординатура по специальности «Терапия», 2014 – 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Цикл «Амбулаторное ведение больных ишемической болезнью сердца после чрезкожного коронарного вмешательства: стентирования коронарных артерий», 2017 г.
  • Школа биомедицины ДВФУ, Цикл «Школа регуляции метаболизма», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Аптечная сеть «Монастырев.рф», врач-консультант, 2013 – 2017 г.
  • «Владивостокская поликлиника №6», участковый врач-терапевт, 2017 – 2018 г.
  • «Профессорской клиники Юцковских», врач-терапевт, врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
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Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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