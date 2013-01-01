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  3. Сычева Юлия Андреевна
Сычева Юлия Андреевна
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Сычева Юлия Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ВГМУ, Лечебное дело, 2012 г.
  • Интернатура ГБОУ ТГМУ, Акушерство и гинекология, 2013 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПП "Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучающий семинар "Клинические данные и практика: применение и консультирование; введение, удаление и замена Импланона", 2013 г.
  • Принимала участие в работе Всероссийского научного форума "Мать и дитя", г.Москва, 2014 г.
  • Курсы повышения квалификации "Рациональное использование лекарственных средств", 2014 г.
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Участие в ассоциациях
  • Принимает участие в конференциях, семинарах, заседаниях общества акушеров-гинекологов
Опыт работы
  • Ассистент кафедры акушерства и гинекологии, ТГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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