Сытинова Елена Алексеевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Выполняет операции при миоме матки, эндометриозе, кистах и опухолях яичника, бесплодии. Владеет современными методами оперативного лечения: лапароскопия, гистероскопия, внутриматочная хирургия (удаление полипов и узлов в полости матки). Проводит пластические операции при опущении и выпадении матки и стенок влагалища. Лечение стрессового недержания мочи. Операции при эндометриозе, опухолях яичника и больших миомах матки по квоте. Консультирует по проблемам бесплодия, необходимости выполнения операции, вопросах лечения опущения и выпадения матки и стенок влагалища. Осуществляет безоперационную, нитевую подтяжку тела (грудь, живот, бедра) и наружных половых органов
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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