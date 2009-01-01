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  3. Тамамян Анастасия Сергеевна
Тамамян Анастасия Сергеевна
7.2
4

Тамамян Анастасия Сергеевна

Педиатр
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

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