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  3. Танцерева Ольга Васильевна
Танцерева Ольга Васильевна
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Танцерева Ольга Васильевна

Косметик-эстетист
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Сестринское дело, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализацию по косметологии, 1991 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной флебологии
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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