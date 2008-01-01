Тарасенко Александр Юрьевич
Стаж 6 лет
Принимает детей
Выполнение всех эндоскопических манипуляций (гастро, колоно, бронхоскопии). Эндоскопическая хирургия, ЭндоУЗИ, фотодинамическая терапия, стентирование органов ЖКТ. Участие в различных эндоскопических конференциях. Публикация статей в медицинских журналах
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Русская, 59
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивосток, ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
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