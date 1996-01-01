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Тарасенко Наталья Александровна
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Тарасенко Наталья Александровна
Физиотерапевт
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
Диплом ВГМУ, 1996 г, специальность «Педиатрия»
Интернатура – ВГМУ , 1996 – 1997 гг, специальность «Педиатрия»
Диплом ПП ЧУ ОО ДПО МАЭиО, 2018 г, специальность «Физиотерапия»
Диплом ПП ЧУ ОО ДПО МАЭиО, 2019 г, специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат ЧУ ОО ДПО МАЭиО, 2018 г, специальность «Физиотерапия», действует до 12.2023
Сертификат ЧУ ОО ДПО МАЭиО, 2019 г, специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье», действует до 01.2024
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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