Тарасов Алексей Евгеньевич
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Совершенствование методов мультимодальной комбинированной анестезии, периоперационной интенсивной терапии и мониторинга у пациентов высокого риска.
Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия в трансплантологии.
Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия в трансплантологии.
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Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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