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Татаренко Наталья Ивановна
6.0
0
Татаренко Наталья Ивановна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 51 год
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
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