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Таутиева Зарина Николаевна
6.3
1
Таутиева Зарина Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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