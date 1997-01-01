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Терентьева Елена Витальевна
6.3
1
Терентьева Елена Витальевна
УЗИ-специалист
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Окончила Владивостокский государственный медицинский университет в 1997 г по специальности «Лечебное дело»
Клиническая интернатура по специальности «Терапия», 1997-1998 г.
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
ПК «Ультразвуковая диагностика суставов», 2016 г.
ПК «Эхокардиография», 2016 г.
ПК «Допплерография сосудов», 2016 г.
ПК «Ультразвуковая диагностика», 2019 г.
ПК «Ультразвуковая диагностика в уронефрологии», 2019 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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