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Тихомирова Валерия Юрьевна
7.5
5
Тихомирова Валерия Юрьевна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
5 отзывов
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