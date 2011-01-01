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Тихонова Лариса Ивановна
6.3
1
Тихонова Лариса Ивановна
Педиатр
Стаж 37 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, пер. Камский, 1/3
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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