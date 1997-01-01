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  3. Тимбай Юлия Александровна
Тимбай Юлия Александровна
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Тимбай Юлия Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Врач функциональной диагностики, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1997 г. окончания
  • Интернатура, акушер-гинеколог, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы усовершенствования, косметология, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Косметолог, салон OPIUM, 2011 - 2017 гг.
  • Косметолог, Elistratov Medical Group, с 2017 г. - по настоящее время
  • Врач функциональной диагностики, центр Здоровья и благополучия
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
Владивосток, ул. Станюковича, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
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